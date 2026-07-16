«Сирський досвідчений, знає систему набагато краще за Мішу і перехитрить його». Світові медіа про російсько-українську війну 16 липня

Сьогодні увага більшості провідних світових видань прикута до акцій протесту на тлі відставки міністра оборони України Михайла Федорова. Відтак, The Economist пише, що на початку липня на засіданні Ставки верховного головнокомандувача напруга між Федоровим і військовим керівництвом бриніла в повітрі. Генерали мали гарні новини для президента — операції з використанням дронів були успішними. Кампанія з ізоляції окупованого Росією Криму йшла з випередженням графіка. Але поки в «заповненій тестостероном кімнаті» демонстрували слайди PowerPoint, генерали нарікали на закупівлі ракет і боєприпасів Федоровим, йдеться в статті. Міністр різко відповів: якби не його рішення щодо термінових закупівель дронів на початку року, для яких довелося позичати гроші, призначені на зарплати, то про жодну кримську операцію й мови б не було. Свідок тих подій описав це в коментарі виданню як зіткнення «двох різних систем координат», які «не мали спільної мови».

Шість місяців Федорова на посаді міністра відзначилися гіперактивністю і завзятістю, яка багатьох зводила з розуму, зауважує The Economist. Він відмовив деяким впливовим людям у вигідних контрактах, ініціював повний аудит міністерства, змусив чиновників пройти детектор брехні, а тих, хто відмовився або не пройшов, звільнив. Крім цього, перевів частину закупівель на відкриті тендери, що, за його словами, знизило вартість артилерійських снарядів на 16 відсотків. Все це було частково причиною його проблем — решту він cтворив собі сам, зазначає видання. Міністр відкрито конфліктував із консервативним командуванням армії, особливо з Олександром Сирським. Високопоставлене джерело в розвідці перед відставкою Федорова попереджало, що він ніколи не розумів, наскільки мізерні його шанси на успіх: «Сирський досвідчений, знає систему набагато краще за Мішу і перехитрить його».

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