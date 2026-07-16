Росіяни атакували Україну ракетами та 146 дронами. Під ударом був Київ

Російська армія в ніч проти 16 липня атакувала Україну 13 ракетами різних типів, 5 баражуючими боєприпасами «Бандероль» та 146 ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та дронами-імітаторами типу «Пародія».

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

ППО знешкодила три балістичні ракети та 129 ворожих дронів.

Водночас пʼять балістичних ракет, протирадіолокаційна ракета і 16 дронів влучили у 16 місяцх. Уламки впали ще на семи локаціях.

Зокрема, росіяни вночі вдарили по Києву — загинули двоє людей, ще пʼятеро — постраждали. У Дарницькому і Святошинському районах спалахнули пожежі на складах, горіли автівки, їх загасили.

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Також армія РФ вдарила по двох районах Харкова. Атака спричинала пожежу. В Одесі удар пошкодив АЗС та освітній заклад.