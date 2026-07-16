Росії загрожує криза, подібна до тієї, що виникла під час блокади Ормузької протоки. Світові медіа про російсько-українську війну 15 липня

Серія українських ударів змусила Росію тимчасово закрити два ключових судноплавних маршрути, через які країна транспортує значну частину своїх товарів на світові ринки, розповідає CNN. А саме: Доно-Азовський канал, який зʼєднує річку Дон з Азовським морем, і Керченську протоку, що сполучає Азовське та Чорне моря. Через це біля портів і проток утворилися черги із суден, що підтверджують супутникові знімки та сервіси відстеження морського руху.

Азовське море для Росії є важливим транспортним коридором, який з’єднує внутрішні річкові шляхи з Чорним морем. Через нього перевозять зерно, нафту, соняшникову олію, метал та інші товари. Водночас саме Чорне море забезпечує Росії вихід до світових ринків. Тому наслідки українських ударів можуть вийти далеко за межі військової сфери, йдеться в статті. За словами провідного аналітика ринку сільськогосподарської продукції Чорноморського регіону Андрія Сізова, приблизно чверть російського експорту пшениці проходить через Азовське море. «Чорне море для ринку пшениці означає щось подібне до того, що Перська затока ― для ринку сирої нафти. Чорне море є найбільшим постачальником пшениці на світовий ринок», — заявив він, додавши, що якщо ситуація триватиме, економічні втрати Росії можуть сягнути мільярдів доларів.

Через кризу в Азовському морі вже зросли ціни на ф’ючерси на пшеницю — показник очікувань трейдерів щодо майбутніх поставок. Росія заявляє, що може перенаправити експорт зерна через інші чорноморські порти, однак Сізов вважає, що цього буде недостатньо під час пікового сезону, коли обсяги російського експорту перевищують можливості цих терміналів. Про цю тему також розповідає й The New York Times. У статті йдеться про те, що українська стратегія, націлена на Крим, складається з кількох етапів. Спочатку Сили оборони атакували дороги й залізничні сполучення, що зʼєднують півострів з Росією та окупованими територіями. Потім вони завдали ударів по великих складах і запасах. Третім етапом стали атаки на морські маршрути, якими Росія намагалася компенсувати втрати сухопутної логістики.

Світові медіа сьогодні також активно обговорюють кадрові перестановки в українському парламенті. Зокрема, CBS News аналізує, чому Володимир Зеленський вирішив реформувати уряд на тлі успіхів на полі бою проти Росії. Однією з причин депутат «Слуги народу» Олег Дунда називає нездатність належним чином підготуватися до зими. «Наскільки мені відомо, реалізація планів стійкості була незадовільною. І тому виникло питання: або спробувати вчасно зміцнити цю сферу, або дозволити цьому кабінету взяти на себе повну відповідальність», — каже він у коментарі виданню.

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