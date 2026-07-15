США ввели санкції проти низки людей і компаній, яких підозрюють у поставках зброї Ірану

Міністерство фінансів США ввело санкції проти низки людей і компаній, яких Вашингтон вважає причетними до постачань озброєння Ірану. Серед них — росіяни.

Про це повідомила пресслужба Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США.

Санкції ввели проти Вадима Дружбіна та Марії Селіної (вона очолює фінвідділ фірми Avratek) — вони росіяни. Також у списку московська фірма Avratek. Компанія спеціалізується на інвестиціях, консалтингу, логістиці та страхуванні.

Обмеження також застосували проти громадян Ірану та Італії — Бехруза Намазі (він гендиректор компанії Nika Jet Company) та Дунії Еттаїб. Ще Вашингтон ввів санкції проти іранської компанії Nika Jet Company та нігерійської фірми Vanguard Tactical Supply. Перша компанія займається технічним обслуговуванням авіазапчастин і дронів, друга — посередник у поставках зброї і технологій.

Усе майно громадян, які потрапили під санкції, у США блокується.