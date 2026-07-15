Мільярд євро на дрони і кандидат на нового прем’єра. Головне з пресконференції Зеленського та Урсули фон дер Ляєн

Президент Володимир Зеленський і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час спільної пресконференції анонсували мільярд євро на дрони та розповіли про кандидата на нового прем’єра України.

Президент України під час пресконференції назвав голову правління «Нафтогазу» Сергія Корецького «найпідготовленішим» кандидатом на посаду премʼєр-міністра.

Під час розмови Урсула фон дер Ляєн сказала, що Євросоюз виділяє Україні ще €1 мільярд на закупівлю дронів у межах Кредиту на підтримку України на 2026—2027 роки. Окремо в Єврокомісії також повідомили, що ЄС і Україна підписали угоду про нове оборонне партнерство.

Партнери домовилися налагодити спільне виробництво протибалістичних ракет до 2028 року, а також виробляти разом артилерію та іншу зброю. Єврокомісія також схвалила план виплат €10 млрд для фінансування додаткових безпілотників, ракет і винищувачів.

Інші тези з пресконференції: