Росіяни вбили трьох людей в Одесі. Загалом по Україні запустили 2 ракети та 122 дрони

У ніч проти 15 липня росіяни атакували Україну двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 та 122 ударними дронами.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

ППО знешкодила 101 ворожий БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Дві ракети та 18 ударних БпЛА влучили на 19 локаціях, ще в семи місцях впали уламки.

Наслідки російських атак у регіонах

Війська РФ 15 липня атакували Одесу, щонайменше три людини загинули, ще три постраждали.

Також вранці під ударом був Херсон: через атаку дрона постраждав місцевий житель, він у лікарні.

На Чернігівщині через атаку росіян загинув чоловік — російський безпілотник вдарив по території його будинку.

Також постраждала Житомирщина, там поцілили по АЗС. Двоє людей потрапили до лікарні.

А пізно ввечері 14 липня війська РФ поцілили по Сумах, попередньо — касетним боєприпасом. Семеро людей постраждали.