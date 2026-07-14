Bloomberg: Росія не встигає продавати нафту, яку змушена експортувати через удари по НПЗ

Росії дедалі складніше доставляти всю нафту, яку вона змушена експортувати, на тлі посилення українських атак безпілотниками по її нафтопереробних заводах. Обсяг російської нафти, що перебуває в морі, зріс приблизно до 135 млн барелів — майже до максимуму з початку року.

Про це пише Bloomberg.

Як пише агентство, середній обсяг морських поставок російської сирої нафти за чотири тижні до 12 липня майже не змінився — і становив 4,21 млн барелів на день. Це лише на 10 тисяч барелів менше за найвищий показник після вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

Однак різке зростання експорту сирої нафти не відповідає її фактичному постачанню покупцям. Через це кількість російської нафти в морі знову наблизилася до рівнів початку року. Танкерні партії накопичуються і дедалі більша частина цих танкерів просто стоїть на місці, а не рухається до пунктів призначення. П’ять танкерів з нафтою марки Urals стоять біля узбережжя Єгипту в Середземному морі. Ще п’ять зупинилися в районі островів Ріау біля Сінгапуру — це один із центрів діяльності тіньового флоту, який перевозить підсанкційну нафту.

Bloomberg вважає, що українські атаки змушують Росію все частіше спрямовувати на експорт нафту, яку вона більше не може переробляти всередині країни. Це збільшує обсяги закордонних поставок, навіть попри падіння видобутку.

Водночас поставки нафти Sokol і Sakhalin Blend із Далекого Сходу Росії можуть тижнями чекати на перевантаження з танкерів-човників на великі океанські судна. Частина партій нафти ESPO також простоює біля головного тихоокеанського нафтового порту Росії — Козьміно.

Крім того, за даними Bloomberg, за чотири тижні до 12 липня вартість російського нафтового експорту скоротилася до $1,68 млрд на тиждень, що приблизно на $200 млн менше, ніж попереднього тижня.