Рада прирівняла в правах колишніх засуджених, які мобілізувалися, до інших категорій військових

Верховна Рада ухвалила закон № 15225, що прирівнює в правах військовослужбовців із числа колишніх засуджених до інших захисників України. За це рішення проголосували 309 нардепів.

Про це Верховна Рада повідомила в Telegram.

Документ гарантує колишнім засудженим ті жсамі права, що й іншим військовослужбовцям: щорічні відпустки, доступ до лікування після поранень, можливість переведення до тилових частин чи ТЦК за станом здоров’я. Докумет також захищає жінок-військових цієї категорії: вони матимуть право на декретну відпустку та догляд за дитиною.

Загалом з травня 2024 року до лав ЗСУ потрапили понад 12 тисяч людей із місць позбавлення волі.