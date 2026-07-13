Британія долучиться до програми кредитів ЄС для підтримки України на €90 млрд

Британія долучиться до програми кредитів ЄС для підтримки України на €90 мільярдів. Євросоюз і Британія підписали угоду про участь Лондону в програмі Ukraine Support Loan.

Про це повідомили в Єврокомісії.

Участь Британії дозволить Україні закуповувати зброю у ширшого кола виробників у межах цієї програми, зокрема британських. Британія оплачуватиме частину витрат програми залежно від сум контрактів, які Україна укладатиме з британськими компаніями. Програма має забезпечити Україну фінансуванням на наступні два роки.

У червні Україна вже отримала €7,1 мільярда за цією програмою: €3,2 мільярда спрямували на підтримку бюджету, майже €3,9 мільярда — на оборону. Ще один транш на оборонні потреби очікується цього тижня.

Україна підписала і ратифікувала угоду про отримання Ukraine Support Loan наприкінці травня. 25 червня Євросоюз перерахував Україні перший транш макрофінансової допомоги обсягом понад €3 мільярди в межах 90-мільярдного кредиту Ukraine Support Loan.