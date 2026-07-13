Усе почалося зі сварки з дружиною Лучанова. Поліція розповіла деталі справи про вбивство двох братів, в якій фігурують військові 155 ОМБр

Нацполіція розповіла деталі справи про викрадення і вбивство двох братів на Київщині, в якій фігурують військові 155 ОМБр і командир бригади Станіслав Лучанов.

За даними слідства, усе почалося зі словесного конфлікту між одним із братів та місцевою жителькою — дружиною Лучанова. Вона скаржилася, що молодики гучно слухали музику та каталися на мотоциклах.

Брати грубо відповіли на зауваження, а коли Лучанов вимагав вибачитися — відмовились. Тоді Лучанов вирішив помститися чоловікам і залучив до цього інших військових.

Бійці зі зброєю проникли в будинок братів, викрали їх, вивезли до іншої області, а згодом убили. Повідомлення про зникнення братів поліція Київщини отримала 3 липня. Тоді слідчі та оперативники розпочали розшуки.

Під час огляду місця проживання зниклих поліцейські виявили ознаки вчинення тяжкого злочину — пошкоджені системи відеоспостереження, сліди пострілів та інші докази.

Вже 9 липня правоохоронці знайшли тіла загиблих з численними вогнепальними пораненнями в лісосмузі на території Полтавщини.

Правоохоронці спочатку затримали дев’ятьох підозрюваних військових, а згодом ще одного — саме він під час слідчого експерименту вказав місце, де були приховані тіла загиблих.

Останньому оголосили підозру в умисному вбивстві двох людей — за це загрожує до 15 років увʼязнення або довічне позбавлення волі. Ще вісьмом фігурантам інкримінують незаконне позбавлення волі та викрадення людей — їм загрожує до 10 років за ґратами.

Сьогодні, 13 липня, у Подільському районі Києва оперативники поліції Київської області затримали вже колишнього командира бригади Станіслава Лучанова. Йому оголосили підозру в організації викрадення людини та умисному вбивстві двох осіб із тяжкими наслідками. За це Лучанову загрожує до 15 років за ґратами або довічне позбавлення волі.

Зазначимо, що Станіслав Лучанов очолив 155 окрему механізовану бригаду в лютому 2026 року. До цього він був начальником штабу 425 окремого штурмового полку «Скеля», про катування і вбивства в якому «Бабель» нещодавно робив велике розслідування.