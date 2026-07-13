Помер актор Сем Нілл, відомий за фільмом «Парк Юрського періоду»

У віці 78 років помер новозеландський актор Сем Нілл, відомий ролями в серіалі «Гострі картузи» та фільмах «Парк Юрського періоду».

Про це написали на сторінці актора в Instagram.

У 2023 році в нього діагностували рак — ангіоімунобластну Т-клітинну лімфому 3 стадії. Після того, як актору встановили діагноз, Нілл розповідав, що почав писати. У 2024 році він опублікував збірку оповідань, у якій дослідив свою кар’єру впродовж життя та діагноз. У квітні цього року Нілл оголосив, що одужав.

samneilltheprop / Instagram

Сем Нілл зіграв головну роль доктора Алана Гранта у фільмах «Парк Юрського періоду», «Парк Юрського періоду 3» та «Світ Юрського періоду 3: Домініон».

Також він зіграв кардинала Томаса Волсі у серіалі «Тюдори» й Честера Кемпбелла у серіалі «Гострі картузи».