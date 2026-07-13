Нафтобаза, 15 суден і ангари з військовою технікою. СБУ і СБС прозвітували про наслідки нічної атаки на Росію та Крим

У ніч проти 13 липня українські дрони атакували ще 15 суден російського флоту, нафтобазу в Ставропольському краї РФ та низку військових обʼєктів росіян.
Як повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт «Мадяр» Бровді, під атакою цієї ночі були сім танкерів, п’ять суховантажів, пором і два буксири. Загалом за вісім діб операції «МоЛоЧКа» українські військові атакували вже 105 суден.
Також цієї ночі СБС вдарили по девʼятьох енергообʼєктах в окупованому Криму та знищили пускову установку С-400, ЗРК «Тор» і два радіолокаційних комплекси.
Служба безпеки України тим часом звітує про понад 10 атакованих військових, логістичних і паливних об’єктів РФ у Криму. Це:
- два патрульних катери проєкту «Мангуст» у Чорному морі;
- ангари з військовою технікою та спецобладнанням на авіабазі «Багерове»;
- три стаціонарні радіолокаційні станції, за допомогою яких росіяниякі виявляли безекіпажні катери та ударні БпЛА;
- два автомобільних пороми «Єйськ» та «Марія» на терміналі «Крим», ще два — «Лаврентій» та «Панагія» — у порту Кавказ;
- три резервуари комплексу перевантаження нафтопродуктів і залізничний склад із цистернами в порту Кавказ;
- залізничний склад із цистернами на вантажній станції «Кавказ»;
- резервуарний парк нафтобази в Ставропольському краї РФ, що за 600 км від України.