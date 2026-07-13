Через аномальну спеку в Європі загинули понад 10 тисяч людей. У Франції зупинили три ядерних реактори

У європейських країнах зафіксували понад 10 тисяч випадків смертей під час рекордної спеки, яка охопила захід континенту наприкінці червня.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на дані мережі моніторингу смертності EuroMOMO.

За тиждень 22—28 червня у 27 країнах Європи померло на 10 650 людей більше, ніж зазвичай у цей період. Саме тоді спека досягла піку у Франції, Іспанії, Великій Британії та інших країнах.

Понад девʼять тисяч померлих — люди віком 65 років і старші. Науковці кажуть, що інших масштабних причин, зокрема спалахів COVID-19, які могли б пояснити такий стрибок смертності, не було.

Крім того, через спеку у Франції тимчасово зупинили три ядерних реактори, ще вісім працюють напівсили, пише видання France24. Причина — надто тепла вода в річках, якою охолоджують АЕС. Через це енергетики змушені обмежувати роботу станцій, щоб не зашкодити екосистемам.