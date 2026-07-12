NYT: Російські шпигуни переправляють з Японії компоненти для армії РФ

Російські шпигуни переправляють з Японії компоненти для армії РФ. Усе тому, що в Японії слабке законодавство про шпигунство та водночас сильна технологічна галузь.
Про це пише The New York Times із посиланням на західних розвідників, урядові документи та джерела у кількох країнах.
Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну десятки російських розвідників, яких західні країни вислали зі своїх територій, перебралися до Японії. Співрозмовники NYT кажуть, що в Токіо працює підрозділ військової розвідки ГРУ — так звана 20 дирекція.
Видаючи себе за дипломатів або бізнесменів, шпигуни купують або крадуть елементи, які потім переправляють через треті країни до РФ. Джерела кажуть, що операцією керує 49-річний Максим Фільченков, який працює під прикриттям співробітника російської авіакомпанії Aeroflot. Він, зокрема, займається пошуком обладнання.
Російські агенти також використовують мережу компаній-посередників для доставки товарів до Росії. Однією з таких компаній видання називає японську Proco Air, яка позиціонує себе як «міст між Японією та РФ». Однак компанія заявляє, що перевозить лише дозволені товари.
- За оцінкою української влади, близько 90% російських ракет і безпілотників містять японські компоненти. Зокрема, після удару РФ по житловому будинку в Києві у травні слідчі виявили в ракеті Х-101 японський комп’ютерний модуль, який заборонили експортувати до Росії.
- Україна неодноразово передавала Японії докази того, що її компоненти використовують у російській зброї. Водночас Токіо, хоч і підтримує Україну, повільно реагує на загрозу через власне законодавство — Японія не має окремої зовнішньої розвідувальної служби.