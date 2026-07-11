Росіяни атакували Україну ракетами та понад 120 дронами. Під ударом був Київ

Російська армія в ніч проти 11 липня атакувала Україну шістьма балістичними ракетами «Іскандер-М», шістьма керованими і протирадіолокаційними ракетами та 121 дроном типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та дронами-імітаторами типу «Пародія».

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

ППО знешкодила дві керовані авіаракети та 111 дронів. Проте балістичні та дві керовані авіаракети і сім дронів влучили в 11 місцях, а уламки впали у трьох місцях.

Зокрема, у Києві постраждали 11 людей, серед них — дитина. У Соломʼянському, Дарницькому та Дніпровському районах атака пошкодила будинки та спричинила пожежі. Також удар пошкодив залізничний обʼєкт, тансформатор, офіси та склади.

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На Київщині через атаку спалахнула пожежа — її загасили.