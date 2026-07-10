Росіяни атакували Одещину ракетами, а Запоріжжя і Донеччину — КАБами. Серед постраждалих і загиблих є діти

Удень та ввечері 10 липня російські війська атакували Одещину, Донеччину, Дніпропетровщину та Запоріжжя. «Бабель» зібрав головне про наслідки станом на 22:15.

Запоріжжя

Близько 16:00 росіяни атакували центр міста авіабомбами. Загинула одна людина, ще 29 постраждали, серед них — дитина. Шестирічного хлопчика ушпиталили з гострою реакцією на стрес.

Через атаку в місті пошкоджені та зруйновані щонайменше 15 приватних будинків.

Донеччина

З 15:00 до 15:20 війська РФ завдали сім ударів КАБами по місту Краматорськ і по селищу Біленьке.

Внаслідок обстрілу загинули четверо людей, зокрема брат і сестра (14 і 18 років). Ще 13 людей зазнали поранень — шість жінок і семеро чоловіків, серед яких батько загиблих дітей.

Руйнувань зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також магазин.

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Одещина

Увечері росіяни атакували крилатими ракетами портову інфраструктуру регіону. Під час виконання своїх обовʼязків загинув докер-механізатор.

Внаслідок атаки пошкоджені виробничі обʼєкти та техніка на території портових операторів. Загорівся один з терміналів.

Дніпропетровщина

Понад 30 разів за день ворог атакував чотири райони області безпілотниками, артилерією та авіабомбою. Загалом постраждали пʼятеро людей.

Приватні будинки, дитячий садок, училище, інфраструктура, заправка й автівки пошкоджені у Нікопольському, Камʼянському, Синельниківському та Криворізькому районах.