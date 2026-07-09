Московський механізм ОБСЄ визнав, що мілітаризація Росією українських дітей — це системна державна політика і злочин проти людяності

Експертна місія ОБСЄ за Московським механізмом вперше на міжнародному рівні зафіксувала, що мілітаризація та індоктринація українських дітей Росією — це системна державна політика, яка може розцінюватися як злочин проти людяності.

Про це йдеться у звіті організації, який підготували троє незалежних експертів з Франції, Латвії та Великої Британії.

Зокрема, звіт підтверджує, що Росія примусово інтегрує українських дітей на окупованих територіях у свою освітню систему, витісняє українську мову і нав’язує пропаганду.

Дітей залучають до воєнізованої підготовки та підтримки війни проти України — навчають поводитися зі зброєю, керувати дронами, тактичній медицині та готують до служби в російських військових структурах. Участь у цій системі забезпечують через тиск на дітей, батьків і вчителів, зокрема погрозами та обмеженням доступу до освіти й соціальних послуг.

За висновками експертів, усе це не окремі випадки, а вибудована державою система. Вона охоплює понад 20 610 українських дітей, яких, за даними України, депортували до Росії, а також невідому, але значну кількість дітей, які залишаються на тимчасово окупованих територіях.

За даними звіту, система починається з дитячої пропаганди з 6 років, продовжується військовою підготовкою у школах із 13 років і може завершуватися призовом хлопців до російської армії після досягнення 18 років.

Місія дійшла висновку, що дії Російської Федерації можуть становити численні порушення міжнародного гуманітарного права та міжнародного права у сфері прав людини. Окремо місія фіксує ймовірні воєнні злочини — катування та нелюдське поводження.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зазначив, що мілітаризація, індоктринація, примусова асиміляція та депортація підпорядковані єдиній меті — знищити ідентичність цілого покоління українців.

«Це злочин проти людяності. Доля українських дітей має бути одним з невідʼємних питань будь-яких мирних переговорів, а кожен, хто причетний до цих злочинів, повинен понести відповідальність», — додав міністр.

Тож головна рекомендація звіту ОБСЄ — визнати долю українських дітей центральною темою будь-яких мирних переговорів.

Голова Bring Kids Back UA — ініціативи президента України, що працює над поверненням депортованих українських дітей — Максим Максимов зазначає, що дії Росії становлять загрозу не лише для України.

«Країна, яка промислово вирощує дітей для агресії, рано чи пізно оберне їх проти всіх. Світ має зупинити цю систему зараз, а не тоді, коли ці діти виростуть», — додав Максимов.

Про Московський механізм

Московський механізм — це надзвичайна процедура ОБСЄ, започаткована 1991 року, яка дозволяє державам-учасницям скеровувати місії незалежних експертів для розслідування питань людського виміру на території іншої країни-учасниці. Така держава зобовʼязана повністю співпрацювати з місією — Росія відмовилася.

Нове розслідування ініціювала 41 держава-учасниця ОБСЄ 14 травня 2026 року. Це шоста експертна місія за Московським механізмом щодо ситуації в Україні з 2022 року.