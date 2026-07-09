Премʼєр Бельгії після повернення додому раптово виявив у багажі револьвер. Такі Ердоган подарував усім лідерам НАТО

Наприкінці саміту НАТО в Анкарі президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган подарував лідерам країн Альянсу незвичайні подарунки — револьвери з бойовими патронами.

Про це пише Reuters.

Ердоган таким чином хотів продемонструвати досягнення оборонної промисловості Туреччини. На фото, які опублікував офіс президента Литви Гітанаса Науседи, видно, що це, ймовірно, Gumusay .357 Magnum — рідкісний шестизарядний пістолет, виготовлений турецьким виробником зброї MKE в 1990-х роках. Зброю помістили в дерев’яну коробку із зображенням прапора Туреччини та логотипа НАТО, а також карткою з написом «Gumusay, перший пістолет револьверного типу, вироблений у нашій країні» турецькою та англійською мовами.

Речник прем’єр-міністра Іспанії Педро Санчеса заявив, що всім лідерам подарували однакову модель з гравіюванням їхніх імен. Прем’єр-міністр Бельгії каже, що був здивований, коли повернувся додому з пістолетом, уточнює Reuters.

Помічник президента Польщі Кароля Навроцького повідомив, що його револьвер очікує на митне оформлення у Варшавському аеропорту. Його зберігатимуть у відповідному місці. Офіси прем’єр-міністрів Нідерландів та Швеції заявили, що їхні револьвери доставили до посольств в Анкарі.

За даними джерел журналістів, прем’єр-міністру Британії Кіру Стармеру, крім пістолета, подарували також набір для чищення та 500 куль.

Як зазначено в женевському дослідженні Small Arms Survey, Туреччина була третім за величиною експортером стрілецької зброї у світі між 2019 і 2024 роками, а її експорт за цей період оцінюють майже у $3 мільярди.