Італія висилає двох військових аташе посольства РФ через підозру в шпигунстві

Італійський уряд вирішив вислати двох військових аташе посольства Росії в Італії. Їх звинувачують у шпигунстві.

Про це повідомив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні.

Мова про російських військових аташе Івана Горбачова і Михайла Астахова. Їхню шпигунську діяльність виявила прокуратура Риму під час розслідування.

Генеральний секретар МЗС повідомив російському послу в Римі, що Горбачов та Астахов мають покинути Рим протягом трьох днів.

«Москва продовжує використовувати свої гібридні засоби для атак на Захід та Італію. Це серйозне і неприйнятне втручання у справи італійських інституцій та національну безпеку», — написав голова італійського МЗС.

Водночас російське Міністерство закордонних справ уже заявило, що «дасть належну відповідь» на це рішення Італії.