Нардеп Тищенко вніс 10 млн грн застави у справі про кол-центри

Народний депутат Микола Тищенко вніс за себе заставу в 10 мільйонів гривень. Його підозрюють у вимаганні мільйона доларів за «вирішення питання» з кол-центрами.

Про це повідомив «Суспільному» його адвокат.

За словами адвоката, внесена сума — це гроші безпосередньо Тищенка, а також іншої людини.

Водночас сторона захисту ще не вирішила, чи подаватиме апеляцію.

«Що стосується апеляції, тільки вчора у другій половині дня ми отримали повний текст рішення про запобіжний захід. У нас є строк на подачу апеляції. Ще не було ухвалене рішення щодо подачі чи неподачі», — зауважив адвокат нардепа.

Що відомо про справу Тищенка

29 червня нардепу повідомили про підозру за статтями про хабарництво, відмивання майна і недостовірне декларування.

За даними слідства, у 2023 році він вимагав мільйон доларів у чоловіка, якого вважав одним з організаторів мережі шахрайських кол-центрів. За ці гроші він обіцяв не перешкоджати їхній діяльності та допомогти усунути конкурентів. Однак цих грошей депутат так і не отримав.

Також правоохоронці стверджують, що нардеп «відмив» 12,6 мільйона гривень через фіктивний договір дарування з колишньою дружиною. За версією слідства, жінка не мала законних доходів для такого «подарунка», а фактичної передачі коштів не було. Крім того, ці кошти депутат нібито вказав у щорічній декларації як законно отриманий подарунок.

3 липня ВАКС призначив Тищенку заставу в розмірі 10 мільйонів гривень. На засіданні суду він заявив, що не погоджується з підозрою, назвавши її необґрунтованою.

Наразі також триває судова справа щодо Тищенка про незаконне позбавлення волі й побиття колишнього бійця спецпідрозділу ГУР Kraken Дмитра «Сина» Мазохи у Дніпрі. Наступне засідання суду в цій справі заплановане на 14 липня 2026 року. Деякі попередні судові розгляди Тищенко зривав, а іноді навіть не приходив на них.