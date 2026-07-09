СБУ затримала посадовця Одеської облради Олега Радковського — його підозрюють у вимаганні $50 000 хабаря за дозвіл на будівництво

СБУ затримала заступника голови Одеської облради, якого підозрюють у вимаганні $50 000 хабаря у підприємця за дозвіл на будівництво. Правоохоронці не називають його імені, але джерела «Бабеля» кажуть, що йдеться про першого заступника голови Одеської облради Олега Радковського.

Про це повідомили пресслужба СБУ та Офіс генпрокурора.

За даними джерел «Бабеля» у правоохоронних органах, Радковський також є головою Одеської обласної організації партії ВО «Батьківщина».

Слідчі стверджують, що у вересні 2025 року бізнесмен за рекомендацією знайомих звернувся до посадовця, щоб отримати консультацію та допомогу для будівництва котеджного містечка. Під час зустрічі посадовець запропонував за гроші змінити цільове призначення земельної ділянки. Водночас, за версією слідства, посадовець знав, що сам не може цього зробити, адже такі рішення ухвалюють органи місцевого самоврядування.

Тоді ж він зателефонував нібито представниці однієї з сільрад, щоб та створила видимість налагодженого процесу. До схеми, за даними СБУ, також залучили керівницю інжинірингової компанії.

Після цього, за даними слідчих, підприємець мав залишити гроші на передньому сидінні автівки через посередника. Після того як посадовець отримав першу частину хабаря — $10 000, він тривалий час запевняв бізнесмена, що питання вже вирішують, проте ні «послуги», ні коштів підприємець не отримав.

Правоохоронці затримали підозрюваних після того, як ті отримали кошти — під час обшуків знайшли документи та речові докази злочину.

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Радковському оголосили підозру за шахрайство у великих розмірах. Зараз правоохоронці вирішують питання щодо підозри для інших учасників схеми.