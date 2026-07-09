У Португалії померла співачка Бонні Тайлер — виконавиця хітів “Total Eclipse of the Heart” і “Holding Out for a Hero”.

Про смерть мисткині повідомила її команда, передає BBC.

Тайлер померла у віці 75 років у португальській лікарні через хворобу. У травні їй зробили термінову операцію на кишківнику, після чого ввели в медикаментозну кому. У червні вона вийшла з коми, але залишалася у відділенні у важкому стані.

Справжнє імʼя співачки Гейнор Гопкінс, вона народилася в Уельсі. Світову популярність здобула наприкінці 1970-х. Серед її найвідоміших пісень — “Itʼs a Heartache”, “Total Eclipse of the Heart” і “Holding Out for a Hero”. У 2013 році вона представляла Британію на «Євробаченні»

Пісня “Total Eclipse of the Heart” у 1983 році очолила чарти у Британії та США, а цього року подолала позначку в мільярд прослуховувань на Spotify. За карʼєру Тайлер тричі номінували на премію «Греммі». У 2023 році вона отримала Орден Британської імперії за заслуги перед музикою.