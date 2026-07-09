СБУ: посадовиця Торгово-промислової палати вимагала €100 тисяч за висновок, який мав уберегти виробника дронів від штрафів

Посадовицю Торгово-промислової палати України та її сина підозрюють у вимаганні €100 тисяч хабаря від виробника бойових дронів.

Про це пише СБУ.

За даними СБУ та Офісу генпрокурора, після пожежі на складі через російську атаку компанія не встигала виконати оборонне замовлення й звернулася до ТПП по висновок, який дозволив би уникнути штрафів.

Слідство стверджує, що радниця з правових питань ТПП навмисно затягувала видачу документа й вимагала за нього €100 тисяч. Посередником був її син.

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Його затримали, коли той отримував другу частину хабаря — €50 тисяч. Обом повідомили про підозру в хабарництві, суд відправив їх під варту. Їм загрожує до 3 років вʼязниці.