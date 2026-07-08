В Україні змінилися правила видачі посвідчення водія — що нового

Кабінет міністрів змінив правила видачі водійських посвідчень і допуску до керування транспортом.

Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ.

Там пояснили, що нові правила потрібні, щоб адаптувати українське законодавство до європейських норм і підвищити безпеку дорожнього руху.

Відтепер посвідчення водія видаватимуть на різний термін відповідно до категорії транспортного засобу:

на 15 років — для водіїв мотоциклів і легкових автомобілів (категорії А1, А, В, В1, ВЕ);

на 5 років — для водіїв вантажного та пасажирського транспорту (категорії С, СЕ, С1, С1Е, D, DE, D1, D1Е, Т).

Після того як в Україні знову запровадять обовʼязкові медичні огляди, під час кожного обміну посвідчення потрібно буде підтверджувати, що стан здоровʼя дозволяє керувати транспортом. Для водіїв легкових авто це робитимуть раз на 15 років, а для водіїв вантажного і пасажирського транспорту — раз на 5 років.

Водночас уже видані посвідчення залишаються чинними до завершення строку, зазначеного в документі.

Якщо водій планово обмінює посвідчення після завершення його дії, повторно складати теоретичний чи практичний іспит не потрібно, якщо інше не передбачає закон.