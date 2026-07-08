Європа може віддати Україні свої запаси ракет до Patriot, але для цього потрібні гарантії від США. Світові медіа про війну 8 липня

Сьогодні світові медіа активно пишуть про полювання за російським тіньовим флотом в Азовському морі, яке влаштували Сили оборони останніми днями. Лише цієї ночі спалахнули відразу вісім паливних танкерів, що йшли до окупованого Криму. Financial Times із посиланням на дані консалтингової компанії з морської безпеки Ambrey зауважує, що Україна протягом 48 годин атакувала найбільше комерційних суден від початку повномасштабного вторгнення. Водночас аналітики Ambrey попереджають, що існує «реалістична ймовірність» дзеркальних атак у відповідь з боку Росії на українські цивільні судна.

Ці успішні атаки в Азовському морі задали тон і для політичних рішень у кулуарах саміту НАТО, який проходить сьогодні в Анкарі. Десятки іноземних видань пишуть про зустріч Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, насамперед про те, що Вашингтон надасть Україні ліцензію на виробництво ракет для систем ППО Patriot. Напередодні редакційна колегія The Washington Post опублікувала колонку із закликом до Білого дому терміново закрити дефіцит української ППО. Автори зазначили, що Дональд Трамп має особисто переконати європейських союзників віддати Києву частину своїх запасів і гарантувати, що Сполучені Штати згодом повністю компенсують це новими поставками. Головна проблема зараз не в грошах, а в тому, що європейські країни не мають гарантій від США, що їм компенсують ці втрати, йдеться в матеріалі. Саме тому гарантії від Білого дому мають бути закріплені контрактами та супроводжуватися розширенням виробництва Patriot у Європі.

Вартий уваги й репортаж Reuters про те, як Росія намагається всіма способами заблокувати роботу супутникового інтернету Starlink, аби зупинити удари українських дронів середньої дальності.

Це лише частина огляду. Для тих, хто підтримує нас на Patreon, доступне резюме ще трьох матеріалів.