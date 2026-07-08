СБУ атакувала нафтоперекачувальну станцію за 1 500 км від кордону. Що відомо

У ніч на 8 липня Служба безпеки України атакувала нафтоперекачувальну станцію «Черкаси» в російському Башкортостані. Вона розташона за 1 500 кілометрів від російсько-українського кордону.
Про це повідомила СБУ у телеграмі.
Станція «Черкаси» є одним із ключових об’єктів системи «Транснафта — Урал». Вона приймає, накопичує, зберігає та перекачує пальне з Уфимського нафтопереробного вузла до магістральних трубопроводів. Через неї Росія щороку експортує майже 2 мільйони тонн нафтопродуктів, а загалом там зберігають 27 резервуарів загальним об’ємом понад 385 тисяч кубічних метрів.
Унаслідок атаки восьми українських безпілотників виникла пожежа в районі резервуарного парку та на виробничих потужностях станції. Це ускладнить доставку пального до центральних і східних регіонів Росії: можуть виникнути перебої в системі транспортування нафтопродуктів, що забезпечує пальним підприємства військово-промислового комплексу.
- Також у Генштабі писали, що у ніч проти 8 липня Сили оборони вдарили по двох НПЗ, шести танкерах та аеродрому «Борисоглєбськ» у Воронезькій області Росії. Крім того, атаковані 6 танкерів тіньового флоту, з яких один перебував у Чорному морі, а 5 — в Азовському. Судна були залучені до військової логістики російської армії.