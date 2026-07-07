Колективна оборона НАТО вже неможлива без України — це головний меседж Києва на саміті Альянсу в Анкарі. Світові медіа про війну 7 липня

Сьогодні увага світових медіа прикута до саміту країн НАТО в Анкарі, куди, зокрема, поїхав і Володимир Зеленський. Головний інфопривід — анонсована на 8 липня зустріч українського президента з Дональдом Трампом. Як зауважує CNN, Трамп їде на саміт неохоче, а європейські посадовці побоюються можливих суперечок. На цьому тлі посолка України в США Ольга Стефанішина дала велике інтерв’ю для Foreign Policy, в якому пояснила, як змінилася роль України напередодні саміту Альянсу та якими є очікування Києва від зустрічі союзників. За її словами, головний меседж Києва змінився: колективна оборона НАТО вже неможлива без України. Тобто Україна прагне бути не лише кандидатом на вступ, але й невід’ємною складовою європейської безпеки. В інтерв’ю йдеться і про те, що адміністрація Дональда Трампа почала жорсткіше висловлюватися щодо Росії, хоча політика Вашингтону суттєво не змінилася. Київ сподівається, що після врегулювання питання з Іраном США зможуть приділити більше уваги дипломатичному процесу щодо України.

Тим часом Le Monde аналізує, як саме Україна намагається перетворити свою оборонну промисловість на один із ключових елементів європейської безпеки, водночас стикаючись з обережністю і суперечливими інтересами партнерів. Хоча співпраця вже поглиблюється, зокрема з великими європейськими оборонними гігантами, як-от Safran і KNDS, європейські союзники поки підтримують окремі спільні проєкти, йдеться в статті. Масштабні інвестиції в Україну стримує й війна: попри політичні заяви багато проєктів із будівництва виробництв або ремонту техніки в Україні залишаються на початкових стадіях через безпекові ризики, бюрократію і нестачу фінансування. Однак майбутнє співпраці залежатиме не лише від перебігу війни, але й від того, наскільки Європа буде готова розглядати Україну як рівноправного партнера у сфері оборонної промисловості.

Це лише частина огляду. Для тих, хто підтримує нас на Patreon, доступне резюме ще двох матеріалів.