«Центренерго» відкликало позов проти Bihus.info, який подали через матеріал про модернізацію Трипільської ТЕС

Енергетична компанія «Центренерго» відкликала позов проти Bihus.Info. Компанія вимагала видалити відео журналістів про модернізацію зруйнованої російськими ударами Трипільської ТЕС, прибрати новину із сайту та з ютубу і стягнути 1 млн грн як компенсацію.

Про це повідомив гендиректор ПАТ «Центренерго» Сергій Ісаченко.

За словами гендиректора, це не означає, що «Центренерго» погоджується з інформацією у сюжеті Bihus.Info «Новий енергоблок проміняли на старі схеми?». Він додав, що низка тверджень у відеоматеріалах є недостовірними.

Зокрема, він опирається на заяву Міненерго, яке підтвердило, що модернізація одного з енергоблоків Трипільської ТЕС шляхом переходу з вугілля на біопаливо неможлива. Також він повідомив, що експертку з Фонду архітектури реформ Ольгу Євстігнєєву, яка вела переговори зі шведським фондом Swedfund, який готовий був надати гроші на розробку ТЕО для побудови нового енергоблока на території Трипільської ТЕС, звільнив саме Фонд, і це не повʼязано з модернізацією ТЕС (раніше експертка давала коментар про модернізацію для журналістів Bihus.Info). Євстігнєєва вела переговори з інвесторами, які готові були вкластися у модернізацію, проте, за її словами, її звільнили, коли «Центренерго» почало гальмувати процес.