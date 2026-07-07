Українські дрони атакували вісім танкерів, що везли пальне до Криму, та стратегічні обʼєкти росіян

У ніч проти 7 липня дрони Сил безпілотних систем атакували вісім танкерів в Азовському морі. Вони перевозили пальне до окупованого Криму.

Про це повідомив командувач СБС Роберт «Мадяр» Бровді.

Усі танкери перебувають під міжнародними санкціями, їхня вантажопідйомність — до 7 тисяч тонн, довжина — 140 метрів, а рік спуску на воду — 2006—2012. Також під атакою були суховантаж і пором.