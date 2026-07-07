Українські дрони атакували вісім танкерів, що везли пальне до Криму, та стратегічні обʼєкти росіян

У ніч проти 7 липня дрони Сил безпілотних систем атакували вісім танкерів в Азовському морі. Вони перевозили пальне до окупованого Криму.
Про це повідомив командувач СБС Роберт «Мадяр» Бровді.
Усі танкери перебувають під міжнародними санкціями, їхня вантажопідйомність — до 7 тисяч тонн, довжина — 140 метрів, а рік спуску на воду — 2006—2012. Також під атакою були суховантаж і пором.
Генеральний штаб ЗСУ звітує, що цієї ночі українські війська атакували низку обʼєктів на території РФ та окупованих територіях України. Під ударами були:
- підприємство «Група Кремній ЕЛ» у Брянську — один з провідних російських виробників мікроелектроніки. Його продукцію використовують у системах управління, звʼязку, радіоелектронної боротьби та російській зброї;
- хімічний завод «Брянський» у місті Сельцо Брянської області Росії — виробляє порох, вибухові речовини та компоненти ракетного пального;
- нафтобаза аеродрому «Бєлгород»;
- два залізничні мости у районах населених пунктів Роздольне та Ічкі окупованого Криму — росіяни використовують їх для військової логістики;
- склади матеріально-технічних засобів у районах Волновахи та Ясинуватої на окупованій Донеччині.