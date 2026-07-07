Зеленський ввів санкції проти екснардепа Борислава Берези, російських пропагандистів та компаній, які постачають деталі для російських ракет

Президент Володимир Зеленський увів санкції проти постачальників обладнання для російських заводів, які виробляють компоненти для ракет, а також проти російських пропагандистів.

Про це йдеться на сайті президента.

Російський ВПК

Зокрема, санкції ввели проти компаній, їхніх засновників і керівників, які виробляють високоточні верстати та обладнання до них для підприємств російського ВПК. Це устаткування є і прямою, і проміжною ланкою виробництва зброї. Загалом у пакеті 30 компаній і 42 людини.

Серед тих, проти кого ввели санкції, — центр «Буревісник», що залучений до виробництва мінометних комплексів і самохідних артилерійських установок «Мальва» калібру 152 мм, а також компанія «КАМ-Інжиніринг» — важлива ланка у воєнному секторі Росії для фінальних випробувань вузлів бойової авіації та окремих ракетних систем.

Пропагандисти РФ

Друге рішення стосується 15 людей і восьми компаній, які підтримують агресивну політику Росії проти України, поширюють кремлівську пропаганду, перекручують факти й незаконно здійснюють діяльність на тимчасово окупованих територіях України.

Зокрема, під санкціями — воєнний блогер Володимир Романов, який підтримує війну та окупацію українських територій. Також є відеодокази його участі в бойових діях, де пропагандист стріляє із протитанкового ракетного комплексу по позиціях Сил оборони України. Крім того, обмеження ввели проти колишнього військового льотчика, який воював у Сирії, а зараз пропагандиста Іллі Туманова.

Також санкції застосували до колишньої спортсменки із синхронного плавання Марії Кисельової, яка є депутаткою Московської міської думи. Вона відвідувала тимчасово окуповані території України та публічно підтримує війну Росії проти нашої країни.

У цьому ж списку — колишній український нардеп Борислав Береза. В ОП не уточнюють причин, з яких він потрапив до переліку.