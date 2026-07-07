Reuters: У Дамаску стався вибух біля готелю, де зупинився Еманнюель Макрон

Поблизу готелю в Дамаску (Сирія), де зупинився президент Франції Емманюель Макрон, сталися вибухи.

Про це Reuters повідомило джерело в службах безпеки.

Водночас у Єлисейському палаці заявили, що Макрон не чув вибухів і невдовзі після цього зустрівся з президентом Сирії Ахмедом аль Шараа.

Свідок Reuters, з яким поспілкувались журналісти, каже, що почув вибухи неподалік і побачив дим, що здіймався в повітря. За словами джерела в службах безпеки, дороги перекрили, а заходи безпеки посилили. Al Jazeera пише, що вибухи також пролунали біля Міністерства туризму.

За даними джерел AFP, причиною вибухів були дві вибухівки: одну заклали в сміттєвий бак, іншу — в автомобіль біля готелю Four Seasons.

Єлисейський палац повідомив, що вибухів не було чути з президентського кортежу. Журналіст Reuters, який супроводжував Макрона у складі пресгрупи, також не чув вибухів і не помітив жодного сумʼяття під час ранкових заходів французького президента.

Пізніше державне сирійське телебачення повідомило, що Макрон і аль Шараа зустрілися в Президентському палаці Сирії.