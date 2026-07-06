Нестандартні рішення в роботі української ППО більше не компенсують дефіцит ракет для Patriot. Світові медіа про війну 6 липня

Масований російський обстріл Києва в ніч проти 6 липня повернув Україну на перші шпальти світової преси. Аналізуючи атаку, The Wall Street Journal наголошує, що всі 23 балістичні ракети вразили свої цілі, що свідчить про серйозне виснаження та «прогалини» в українській системі ППО. Головна причина — глобальний дефіцит ракет-перехоплювачів до систем Patriot, спровокований війною на Близькому Сході. Видання зазначає, що саме постачання цих ракет стане головним проханням Володимира Зеленського на саміті НАТО в Анкарі, який розпочнеться завтра. Ситуацію ускладнює те, що Україна — лише одна з двох десятків держав, які очікують на перехоплювачі для Patriot. І хоча Київ працює над власною системою ППО та прагне отримати ліцензію від США на виробництво перехоплювачів усередині країни, ці проєкти не зможуть швидко вирішити проблему протиракетної оборони.

Українським військовим вдалося переписали правила застосування Patriot, розповідає The New York Times. Через дефіцит дорогих ракет Сили оборони запускають по балістичних цілях один перехоплювач замість двох, переводять комплекси в ручний режим, щоб не витрачати боєприпаси на дешеві дрони, а після кожного пуску оперативно змінюють позицію. Видання також розповідає про українські макети Patriot, які відволікають російські удари й уже зацікавили інших партнерів. Однак цього року Росія більш ніж удвічі збільшила кількість запусків балістичних ракет по Україні, і навіть найкраща винахідливість має межу, коли закінчуються ракети, підсумовує видання.

Водночас редакційна колегія Bloomberg стверджує, що війна більше не розвивається за сценарієм, вигідним Кремлю. Завдяки стійкості українців і постійним інноваціям Україна значно підвищила ціну російської окупації — як на фронті й захоплених територіях, так і в самій російській воєнній економіці. Водночас це не означає, що Кремль близький до поразки. На думку авторів, Володимир Путін і далі здатний піти на ескалацію, зокрема спробувати перевірити на міцність східний фланг НАТО. Саме тому, вважає Bloomberg, Європа та США мають діяти вже зараз. Насамперед — посилити військову підтримку України: передати більше ракет-перехоплювачів для Patriot і далекобійних боєприпасів, жорсткіше контролювати дотримання санкцій і підтримати український запит на ліцензію для виробництва перехоплювачів.

Крім цього, Захід має запропонувати Кремлю чіткі умови можливого перемирʼя. Альянс повинен дати зрозуміти, що непідконтрольні Росії території Донеччини не стануть предметом переговорів. Натомість обмежене й зворотне послаблення санкцій можливе лише після виконання Москвою конкретних зобовʼязань, зокрема повернення військовополонених і депортованих українських дітей. З огляду на багаторічну практику порушених обіцянок, наголошує Bloomberg, Кремль не повинен отримувати жодних авансів. І хоча Європа цілком справедливо взяла на себе лідерство в підтримці України, на кону стоїть і авторитет самих США.

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