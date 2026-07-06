Reuters: У ЄС прогнозують банківську кризу в РФ через нові санкції

У Європі прогнозують, що російські банки можуть стикнутися з кризою через новий 21-й пакет санкцій ЄС проти Росії.

Про це пише Reuters з посиланням на розвіддані однієї з європейських країн.

У звіті йдеться, що це повʼязано з війною, оскільки витрати на неї виснажують держскарбницю, а Кремль все частіше просить банки підтримувати компанії, які беруть кредити. Через це російські банки змушені надавати пільгові кредити оборонним підприємствам, регіональним проєктам і житловій сфері.

За даними звіту, 10% корпоративних кредитів у РФ сумнівні, і це різке погіршення порівняно з 2024 роком. Водночас великі банки звітували, що у 2025 році частка проблемних кредитів у роздрібному секторі сягнула 15%.

Окрім того, у 2025 році понад 500 000 росіян оголосили про банкрутство — це на третину більше, ніж у 2024 році.