Під час збиття російських дронів на Полтавщині загинув екіпаж вертольота Мі-8

30 червня під час відбиття атаки російських безпілотників біля села Старицівка на Полтавщині загинув екіпаж вертольота Мі-8 16 окремої бригади армійської авіації «Броди». Зранку 7 липня з ними прощатимуться в Бродах на Львівщині.
Про це повідомили в Бродівській міській раді та Нехворощанській громаді Полтавщини.
Загинули:
- Командир екіпажу, капітан Юрій Ворон — народився 1996 року в Бродах. Навчався в Харківському національному університеті Повітряних сил імені Івана Кожедуба. Перший бойовий досвід здобув у зоні ООС. Нагороджений орденами Богдана Хмельницького II та III ступенів, орденом Данила Галицького та іншими відомчими відзнаками.
- Льотчик-штурман, майор Валентин Мукшинов — народився у 1991 році в Києві. Навчався в Чернігівському військовому ліцеї. Від початку повномасштабної війни воював на різних напрямках. Повний кавалер (трьох ступенів) ордена «За мужність», кавалер інших нагород.
- Бортовий технік, старший лейтенант Богдан Хміль — народився у 2000 році у Василькові на Київщині. Навчався в Харківському національному університеті Повітряних сил імені Івана Кожедуба за спеціальністю «авіаційний транспорт». Службу в бригаді «Броди» розпочав у березні 2022 року. Нагороджений відзнакою президента «За оборону України».
- Повітряний стрілець, молодший сержант Михайло Деряга — народився в 1989 році в селі Андріївка Полтавської області. Навчався в Маріупольському будівельному фаховому коледжі. На початку повномасштабної війни служив у добровольчому формуванні територіальної громади. Восени 2023 року підписав контракт і почав служити в бригаді «Броди». Нагороджений відзнакою президента «За оборону України» та орденом «За мужність» III ступеня.