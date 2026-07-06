МЗС Азербайджану викликало російського посла через атаку на заправку SOCAR на Миколаївщині

Міністерство закордонних справ Азербайджану викликало російського посла через атаку безпілотника на автозаправну станцію SOCAR в Миколаївській області. Послу вручили ноту протесту.
Про це пише МЗС Азербайджану в Telegram.
Там зазначили, що це вже не перша атака на об’єкти SOCAR в Україні. В Одесі зазнали російських ударів компресорна станція та нафтобаза: там були постраждалі серед працівників. В Азербайджані вважають ці інциденти цілеспрямованою атакою.
Російську сторону закликали розслідувати ці випадки, їм також нагадали про атаки на будівлі посольства Азербайджанської Республіки в Києві та почесного консульства Азербайджанської Республіки в Харкові.
- 5 липня три російських «Шахеди» влучили в будівлю АЗК у селі Нечаяне Миколаївської області. Всі працівники в той момент перебували в укритті, тому серед них постраждалих не було.
- Росіяни почали кампанію прицільних атак по українських АЗС після того, як Україна активізувала атаки по нафтових потужностях РФ — через це там досі триває паливна криза.