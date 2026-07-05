У Словаччині провалився референдум про скасування пожиттєвої пенсії для премʼєра Фіцо

4 липня у Словаччині пройшов референдум про скасування довічної пенсії для премʼєр-міністра Роберта Фіцо, а також про відновлення діяльності Спеціальної прокуратури і Національного агентства з розслідування кримінальних злочинів. Через низьку явку його визнали недійсним.

Про це пише місцеве медіа SME.

У голосуванні взяли участь лише 16,13% виборців, які мали право голосу — 705 227 громадянин Словаччини. Щоб воно було дійсним, участь мало взяти понад половину з 4,3 мільйона словацьких виборців.

93,43% тих, хто прийшов, проголосували за скасування довічної виплати Фіцо. Раніше пожиттєві виплати в Словаччині стосувались лише президента країни. Проте після повернення Роберта Фіцо у премʼєрське крісло, у травні 2024 року, правляча коаліція ухвалила закон про виплати для премʼєр-міністрів і спікера парламенту. При цьому в законі прописали, що, аби отримувати виплату, посадовець має пробути на посаді не менше 10 років. Наразі лише одна людина в Словаччині підходить під це визначення — Роберт Фіцо, який очолює уряд Словаччини сукупно понад 12 років.

Спеціальна прокуратура і Національне агентство з розслідування кримінальних злочинів раніше займались розкриттям найсерйозніших злочинів, включно з корупцією та організованою злочинністю. Невдовзі після повернення до влади Фіцо і правляча коаліція ліквідували відомства.

Це десятий референдум з моменту створення Словацької Республіки в 1993 році. З них успішним був лише референдум про вступу країни до Європейського Союзу в 2004 році.