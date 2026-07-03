Експолковнику СБУ Крижановському оголосили підозру в держзраді. Його підозрюють у роботі на РФ під час окупації Київщини та Донеччини

Колишньому полковнику СБУ Валентину Крижановському оголосили підозру в держзраді. Його підозрюють у тому, що під час окупації Київщини та Донеччини він працював на Росію: проводив допити та «фільтрацію» українців і збирав дані про військових.

Про це повідомили на сайті Офісу генпрокурора.

За даними слідства, після початку повномасштабної війни Крижановський перебував у тимчасово окупованій Бородянці та Іванкові на Київщині, де затримував українців, проводив допити та «фільтрацію» і погрожував їм. Також він збирав дані про дислокацію військових ЗСУ, АТО, Нацгвардії та «Азову».

Водночас, як стверджують слідчі, Крижановський казав, що РФ робить все правильно і що в Україні державний переворот, і заперечував злочини російських військових. Після деокупації Київщини експолковник СБУ виїхав до Москви, а потім — на тимчасово окуповану Донеччину, де з 1 по 19 травня 2022 року він був на території «Азовсталі» та зустрічався з керівництвом «Азову».

Крижановський радив їм скласти зброю і здатись у полон. Окрім того, він підняв прапор СРСР над однією з будівель заводу.

Також він отримав три повістки в Головне управління СБУ (6, 7, 8 липня 2026 року).

Що відомо про Крижановського

Крижановського звільнили з СБУ у червні 2005 року за станом здоровʼя. Одразу після звільнення з СБУ Крижановського підозрювали у зловживанні службовим становищем, а після — інкримінували незаконний продаж партії цирконію і гафнію. У 2005 році він разом з директором компанії, що фігурувала в продажі металу, вимагав у чоловіка $100 тисяч, погрожуючи фізичною розправою.

Після того як проти нього порушили справу, Крижановський понад три роки був у міжнародному розшуку, проте влітку 2006 року його затримали у Твері, але не передали Україні.

У 2009 році його затримали вже в Україні. Тоді він сам прийшов до Генпрокуратури. Водночас він попросив у РФ політичного притулку, отримав паспорт РФ як колишній громадянин СРСР і оформив пенсію в Росії.