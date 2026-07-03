Володимир Зеленський останнім часом перемагає Володимира Путіна в інформаційній війні. Світові медіа про війну 2 липня

Cьогодні увага десятків світових медіа прикута до нічної масованої атаки Росії на Київ. Зокрема, The Wall Street Journal констатує, що російські удари по Україні посилилися за останні місяці, оскільки Росія зазнає труднощів на лінії фронту на сході та півдні України. А The New York Times пише про те, що ця нічна атака стала попередженням, наскільки вразливою може бути Європа, якщо війна перекинеться на територію НАТО. Поки Дональд Трамп скорочує американський військовий контингент в Європі, європейські країни намагаються заповнити прогалину, проте ще далекі від цього.

Водночас The Economist публікує статтю про те, що нова масштабна кампанія України з використання безпілотників — це спроба поєднати реальні військові успіхи на фронті з політичним блефом, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів у серпні цього року. Видання пише, що символізм сорока днів після смерті є відомою слов’янською традицією, і як у Росії, так і в Україні вважають, що саме на сороковий день після смерті душа остаточно відлітає. Тож коли 25 червня Володимир Зеленський заявив у соцмережах про новий масштабний запуск дронів, покликаний «примусити» Росію до мирних переговорів, він, схоже, натякав Володимиру Путіну, що той уже мертвий. Завдяки таким прямолінійним меседжам український президент останнім часом перемагає Путіна в інформаційній війні, констатує видання.

Проте Крим ще не ізольований. Учасники операції кажуть, що до цього залишаються місяці, якщо це взагалі можливо. «Сприймайте це радше як план оборони, аніж перемоги», — зазначає речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук. За його словами, головна мета полягає в тому, щоб ускладнити діяльність величезного кримського військового угруповання Росії. Джерело в українській розвідці повідомило виданню, що росіяни мають запаси палива ще на кілька тижнів. «У них є проблеми, — каже джерело, — але вони поки що не є критичними». Тим часом на Донеччині справи йдуть не так просто. Горбиста місцевість обмежує операції безпілотників. Густа мережа доріг з’єднує російські війська з вузлами постачання в Росії. Темпи російського просування можливо й уповільнилися, але малі групи продовжують проникати. Тривають запеклі бої в Костянтинівці та поблизу Краматорська і Слов’янська. Командир елітного підрозділу спецпризначенців каже, що Росія зберігає помітну перевагу в живій силі та боєприпасах. «Я не бачу жодних ознак того, що ворог зазнає колапсу», — зазначає він.

Сорокаденний дедлайн Зеленського найкраще розуміти як політичний театр, вважає The Economist. Посадовці, близькі до Офісу президента, припускають, що він розрахований так, щоб збігтися з наступним можливим моментом для переговорів. Український підхід «вдавай, поки це не стане правдою» (fake-it-till-you-make-it) добре продуманий для того, щоб підбадьорити українців і переконати американського президента, який шукає «переможців». Але це більше, ніж просто пропаганда. Зрушення у військовому становищі є реальними, хоч і дещо переоціненими, йдеться в статті. А перемога в інформаційній війні має свої наслідки. 26 червня призначений Росією очільник Криму оголосив надзвичайний стан. Російські націоналісти вимагають від Путіна відповіді. «Я думав, вони почнуть волати десь у липні, — каже командир 413 полку безпілотних систем майор Євген Карась. — А вони почали волати ще наприкінці травня. Подивимося, де вони будуть у серпні».

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