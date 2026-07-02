Естонський уряд представив проєкт закону, що заборонить продаж нерухомості росіянам та білорусам. Однак не для всіх

Уряд Естонії представив законопроєкт, який заборонить деяким громадянам Росії та Білорусі купувати нерухомість в країні. Якщо документ ухвалить парламент, нові правила стануть чинними з 1 січня 2027 року.
Про це пише естонське медіа ERR.
Йдеться про тих росіян та білорусів, хто не має в Естонії права на постійне проживання чи статусу довгострокового мешканця. Також це стосується компаній, що їм належать. Мета документа — знизити ризики розвідувальної діяльності, підготовки диверсій та інших загроз національній безпеці країни.
Міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро вперше представив ініціативу наприкінці січня. За цей час документ юридично допрацювали.
- Це вже не перша спроба обмежити купівлю нерухомості росіяними та білорусами в Естонії. У 2023 році з аналогічною ініціативою виступала партія «Консервативна народна партія Естонії», проте тоді уряд її не підтримав. У 2024 році схожий проєкт закону підготувало МВС, проте його теж не ухвалили.
- Нинішній законопроєкт дає уряду право визначати держави, громадяни та компанії яких можуть становити загрозу безпеці, якщо придбають нерухомість. Білорусь та Росію включать одразу, далі цей список зможуть розширювати.