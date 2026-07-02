Українська легкоатлетка Оляновська встановила новий світовий рекорд зі спортивної ходьби — попередній був 36 року тому

Українська легкоатлетка Людмила Оляновська встановила світовий рекорд на дистанції одна миля зі спортивної ходьби. Це сталося на турнірі Raiffeisen Austrian Open, який пройшов в австрійському Айзенштадті.
Про це пише Федерація легкої атлетики України та «Суспільне».
Оляновська подолала дистанцію за 6 хвилин і 10,09 секунди. Попередній світовий рекорд на цій дистанції встановила литовська спортсменка Саді Ейдікіте — вона перемогла у 1990 році у складі команди СРСР у Каунасі із часом 6 хвилин і 16,72 секунди.
Інші результати на дистанції в одну милю серед жінок:
- Людмила Оляновська (Україна) — 6:10.09 хвилин.
- Сада Ейдікіте (СРСР) — 6:16.72.
- Рейчел Сімен (Канада) — 6:17.29.
- Деббі Лоуренс (США) — 6:18.03.
- Мішелль Рогл (США) — 6:18.07.
У лютому 2026 року українська легкоатлетка також встановила світовий рекорд на дистанції 5 тисяч метрів — подолала її за 19,53 хвилини.
- Людмила Оляновська народилася 1993 року у Хмельницькій області. Вона одна з найтитулованіших скороходок в історії України: бронзова призерка світової першості 2015 року; срібна (2014) та бронзова (2024) призерка чемпіонатів Європи з шосейної ходьби на 20 кілометрів; чемпіонка Європи серед молоді з шосейної ходьби на 20 кілометрів у 2014 році; у 2025 році здобула перемогу на міжнародному турнірі зі спортивної ходьби Dudinska 50 у Словаччині.