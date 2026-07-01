«Путін втрачає зв’язок із реальністю й не усвідомлює, наскільки кепсько йдуть справи». Світові медіа про війну 1 липня

«Путін ставиться до війни як до свого покликання, найчистішого вираження влади, яку він накопичував протягом чверті століття. Незліченні біль і страждання, які вона спричинила, із загальною кількістю жертв понад мільйон, не викликають у Путіна жодних емоцій, близьких за рівнем до тих, які він виявляє, коли говорить про механіку війни», — так Саймон Шустер описує у своїй статті для The Atlantic бажання очільника Кремля продовжувати війну, попри внутрішні проблеми Росії та бажання 81% росіян закінчити її «вже завтра».

Коли в 2015 році РФ втрутилася у громадянську війну в Сирії, Путін зустрічався з крупними російськими бізнесменами, яких непокоїло повільне економічне зростання, високі процентні ставки та інші внутрішні проблеми. Учасник цих зустрічей розповідає, як Путіну було важко висидіти на них: він був неуважним, метушився на стільці та щось малював у своєму блокноті. Проте коли тема торкалася війни, він оживав, описуючи типи літаків, якими Росія бомбить Сирію, і називаючи головні осередки опору повстанців. Це була його пристрасть, ніщо інше не цікавило його так само. Десять років потому ця риса характеру Путіна стала лише твердішою. Він запевнив себе, що час і кількість солдатів грають на користь Росії. Тому продовжить тиснути масою, попри будь-які черги за пальним чи невдоволення людей у Москві, констатує видання.

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