У Фінляндії вперше засудили підприємця, який порушив санкції проти Росії

Окружний суд Південної Карелії у Фінляндії вперше виніс вирок підприємцю, який порушив санкції Євросоюзу проти Росії.

Про це пише фінляндська телерадіомовна компанія Yle.

Суд засудив Рісто Ріїгімякі — гендиректора будівельної компанії Idä Liikenteenvälitys IL Oy до трьох років і восьми місяців тюрми. Компанію підприємця зобовʼязали переказати державі €600 тисяч незаконно отриманого прибутку. Також Фінляндія конфіскувала майно компанії на суму приблизно €6 мільйонів.

За даними суду, у 2022—2023 роках Idä Liikenteenvälitys IL Oy експортувала до Росії 164 вантажівки та причепи. У документах покупцями вказали компанії, зареєстровані в Туреччині та Казахстані. Однак суд встановив, що техніка потрапляла до Росії, а не лише перевозилася її територією транзитом.

Така схема працювала тому, що санкції ЄС на той момент не забороняли транзиту товарів через територію Росії. Суд дійшов висновку, що саме Ріїгімякі відігравав головну роль у закупівлі техніки та її перевезенні з Фінляндії до Росії.

Раніше Фінляндія ще не виносила вироків за такою статтею. Максимальне покарання за злочин становить чотири роки позбавлення волі, тож призначений строк — один із найсуворіших, передбачених законом.