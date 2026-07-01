Reuters: У Міноборони України закликали ЄС спрямувати €6,6 млрд на військову допомогу Києву

Міністр оборони Михайло Федоров закликав спрямувати €6,6 мільярда з Європейського фонду миру на оборонні потреби для України.

Про це пише Reuters із посиланням на лист Федорова до європейських партнерів.

У листі, датованому 26 червня, йдеться, що цього року Україні потрібно на оборону €136 мільядрів, а бюджет покриває приблизно €53 мільярди. Федоров нагадав, що цього року Київ отримає майже €28,3 мільярда на оборонку із загального кредиту ЄС у €90 мільярдів.

Проте, за його словами, навіть з урахуванням усіх цих коштів потреби у фінансуванні оборонки не закриті. Він додав, що кошти від Європейського фонду миру можуть стати «одним з найвагоміших європейських внесків в оборону України цього року, але лише якщо ці ресурси спрямують туди, де вони можуть створювати найбільший і найбільш безпосередній військовий ефект».