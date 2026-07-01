В ЄС запрацювали нові мита в €3 на дрібні товари з Shein, Temu та AliExpress

Від сьогодні, 1 липня, в ЄС набуває чинності нове мито в €3 на дешеві посилки — так Євросоюз бореться з недобросовісною конкуренцією з боку таких великих інтернет-магазинів, як Shein, Temu та AliExpress.

Про це пишуть Reuters та Euronews.

З 2008 року посилки вартістю до €150 потрапляли на територію ЄС без сплати податків. Однак останніми роками кількість посилок з інтернет-магазинів, що надходять до Європейського Союзу в рамках цієї пільги, різко зросла: з 1,4 мільярда у 2022 році до 5,8 мільярда у 2025-му.

Брюссель вважає, що значна частина з них містить неправильну оцінку вартості або нечітку інформацію про безпеку товарів. Відправляючи мільйони окремих замовлень безпосередньо з Китаю, платформи повністю уникали імпортних мит — ця лазівка, як вважають регулятори, надавала їм несправедливу перевагу над європейськими продавцями.

Тому тепер в ЄС вводять нове мито у розмірі €3 для кожної категорії товарів. Це працюватиме так: за посилку, що містить три різні типи товарів, стягуватиметься загальна плата у €9, тоді як за посилку, що містить кілька суконь або кілька іграшок, стягуватиметься €3.

Цей збір тимчасовий — з 1 липня 2028 року його хочуть замінити на постійні категорійні мита.

Платформи також отримають статус «імпортерів за замовчуванням», що зробить їх юридично відповідальними за безпеку товарів і передбачатиме штрафи, якщо продукція не відповідатиме стандартам ЄС.

Експерти вважають, що авіаперевезення товарів електронної комерції до ЄС впадуть на 10—35% протягом кількох тижнів після набуття чинності зборів.