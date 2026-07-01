Європейські авіакомпанії просять призупинити нові біометричні перевірки туристів влітку. Деякі рейси заповнені через це наполовину

Європейські авіакомпанії закликали призупинити дію нової системи біометричного прикордонного контролю ЄС у літній «піковий» період. Деякі рейси вилітають наполовину заповненими, а пасажири змушені стояти в чергах до п’яти годин.
Про це пише The Guardian.
У листі до президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн авіакомпанії та аеропорти попросили призупинити перевірки в цій системі, бо ситуація може погіршитися.
Деякі літаки змушені затримувати зліт, а коли пасажири чекають довго у чергах, рейси не затримуються і летять без них. Організації закликали ЄС дозволити аеропортам повністю призупинити перевірки завжди, коли в липні та серпні пасажиропотік перевищує оперативну пропускну здатність прикордонних пунктів.
- Система, яку поступово впровадили з жовтня 2025 по квітень 2026 року, вимагає від громадян країн, що не входять до ЄС, реєстрації за допомогою відбитків пальців та фото в аеропорту. Однак у процесі виникли деякі проблеми: Греція вже призупинила біометричні перевірки британських туристів до вересня, щоб уникнути перебоїв у літньому сезоні.
- Французька поліція тимчасово призупинила додаткові перевірки в порту Дувр у травні. Також наприкінці червня керівник аеропортів італійського Риму заявив про необхідність призупинити дію системи, щоб уникнути «катастрофи» влітку.