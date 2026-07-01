Європейські авіакомпанії просять призупинити нові біометричні перевірки туристів влітку. Деякі рейси заповнені через це наполовину

Європейські авіакомпанії закликали призупинити дію нової системи біометричного прикордонного контролю ЄС у літній «піковий» період. Деякі рейси вилітають наполовину заповненими, а пасажири змушені стояти в чергах до п’яти годин.

Про це пише The Guardian.

У листі до президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн авіакомпанії та аеропорти попросили призупинити перевірки в цій системі, бо ситуація може погіршитися.

Деякі літаки змушені затримувати зліт, а коли пасажири чекають довго у чергах, рейси не затримуються і летять без них. Організації закликали ЄС дозволити аеропортам повністю призупинити перевірки завжди, коли в липні та серпні пасажиропотік перевищує оперативну пропускну здатність прикордонних пунктів.