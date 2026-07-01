Дональд Трамп заробив понад $1,4 млрд на сімейних криптопроєктах

Президент США Дональд Трамп заробив понад $1,4 мільярда на сімейних криптопроєктах.

Про це пише Reuters із посиланням на фінансову декларацію президента США за 2025 рік.

Майже $800 мільйонів надійшло від криптостартапу World Liberty Financial, який Трамп запустив разом із синами. З цієї суми понад $520 мільйонів приніс продаж токенів, а понад $250 мільйонів — продаж часток у самому бізнесі.

Ще $635 мільйонів Трамп отримав від продажу мемкоїнів з його обличчям.

Загалом, як підрахувало агентство Reuters, після повернення Трампа до Білого дому у 2025 році його родина заробила щонайменше $2,3 мільярда на криптовалютних проєктах.

У Білому домі запевняють, що жодного конфлікту інтересів немає, а Трамп просто «гордо зробив США світовою столицею криптовалюти».

Традиційний бізнес президента США (гольф-клуби та курорти) теж виріс на 15% — до $500 мільйонів за рік. Найбільше зростання спостерігалося у клубах, де президент провів значний час після інавгурації 2025 року.

Виторг курорту Мар-а-Лаго у Флориді зріс до $77 мільйонів, а дохід його гольф-клубу в сусідньому Вест-Палм-Біч — на 27%. Дохід на полі для гольфу Трампа в Лос-Анджелесі минулого року впав.

За 2025 рік президент США також задекларував понад $80 мільйонів доходу від угод з різними медіакомпаніями та $52 мільйони доходу від своєї компанії, яка надає ліцензію на використання його імені закордонним забудовникам, що зумовлено переважно угодами з партнерами з Близького Сходу.