«Росія у вогні, але не варто чекати, що Путін піде на поступки». Світові медіа про російсько-українську війну 30 червня

Сьогодні провідні світові медіа пишуть про те, як війна проти України приносить дедалі більше проблем пересічним росіянам і чому це все ще не змусить Володимира Путіна піти на поступки. Через гостру кризу з пальним у Росії на вулицях Москви вишикувалися довгі черги з автівок і вантажівок, у яких чекають невдоволені водії, розповідає оглядач CNN Метью Ченс. У розмові з журналістами видання чимало таких водіїв поскаржилися, що змарнували цілий день, кружляючи містом у пошуках бензину. Причина цього — українські атаки дронами по нафтопереробних заводах, терміналах і військових об’єктах углиб Росії. І як констатує видання — стратегія українців виснажити російську військову економіку справді працює. Навіть для Кремля, який часто применшує болісні невдачі, стало важко обійти сувору реальність, йдеться у статті. Минулими вихідними російський диктатор провів екстрену нараду, на якій визнав нестачу пального, хоча й назвав її некритичною.

Про те, що Путін більше не може приховувати наслідки війни, яку він розв’язав проти України, говорять і аналітики, які поговорили з виданням The Independent. «Путін явно відчуває тиск, — каже керівник відділу зовнішньої політики Центру нових євразійських стратегій Джон Лоф. — Російська протиповітряна оборона не справляється, тому є ризик, що проблема лише загостриться. Додайте сюди Крим, який українці продовжують потужно атакувати, — і Кремль може отримати дві кризи одночасно». За його словами, якщо ситуація на півострові погіршиться, почнеться масова втеча людей, а проблеми з логістикою серйозніше вдарять по забезпеченню російської армії в Україні, що створить для режиму Путіна ще більші труднощі.

Наприкінці червня майже 90% російських регіонів уже обмежили продаж пального або відкрито визнали, що мають із ним проблеми, свідчать офіційні заяви місцевої влади, які зібрав та проаналізував Bloomberg. Також, за даними видання, росіяни масово завантажують програми та цифрові мапи, де водії самостійно діляться інформацією про наявність пального. Через популярність таких програм активізувалися хакери, які поширюють віруси. Крім цього, з’явився чорний ринок — у Криму та Сибіру паливом почали торгувати нелегально в інтернеті за значно вищими цінами та лише за готівку. Bloomberg також пише, що кількість запитів від власників легкових машин, вантажівок та автобусів на те, щоб перевести свій транспорт з бензину на газ, зросла на 35%.

Водночас, як пише оглядач CNN Метью Ченс, вважати, що нинішні проблеми змусять Кремль піти на поступки, буде помилкою. Принаймні найближчим часом. Протягом десятиліть Путін вибудовував імідж безкомпромісного лідера. Цей образ насправді доволі крихкий, що робить капітуляцію, відступ чи навіть компроміс в Україні надзвичайно малоймовірними та важкими для нього. Будь-яке врегулювання, яке в Москві не вдасться видати за вирішальну перемогу, ризикує спровокувати серйозний внутрішньополітичний вибух. За словами Ченса, «яструби» в оточенні Путіна досі переконують його, що Росія здатна і повинна відібрати в України весь Донбас. І цей аргумент не простується лише тим, що палахкотять російські нафтопереробні заводи.

Тож хоча нинішній дефіцит пального в країні є болісно реальним, його не слід плутати з білим прапором, констатує оглядач.

Це лише частина огляду. Для тих, хто підтримує нас на Patreon, доступне резюме ще чотирьох матеріалів.