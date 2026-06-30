У Вільнюсі з музею викрали цінний кадр фотографа з України Бориса Михайлова. Там триває українська виставка

У литовському Вільнюсі з художнього музею в палаці Радзивіллів викрали фото відомого українського фотографа Бориса Михайлова. Його привезли на виставку «Українські мрійники: Харківська школа фотографії».

Про це пише балтійське медіа Delfi.

Співробітники музею помітили крадіжку відразу після інциденту, однак підозрюваний вже встиг покинути будівлю. Крадіжку фото зафіксували на відео і передали його поліції.

Директорка музею Юстина Аугустіте розповіла, що вкрали цінний мистецький твір із серії Бориса Михайлова «Сутінки». Автор опублікував цю серію через два роки після проголошення незалежності України — у 1993 році.

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