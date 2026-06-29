У Німеччині сталася стрілянина в молодіжному центрі — пʼятеро загиблих

У німецькому місті Штаде, що в Нижній Саксонії, 29 червня сталася стрілянина у закладі соціальної допомоги для молоді. Загинули п’ятеро людей.

Про це пишуть медіа Welt та Bild.

За даними поліції, серед жертв — чотири жінки та один чоловік. Правоохоронці не виключають, що кількість загиблих може зрости, адже є кілька серйозно поранених.

У закладі соціальної допомоги для молоді, де сталася стрілянина, також мешкають групи матерів з дітьми. Наразі невідомо про постраждалих дітей чи підлітків.

Поліція вже затримала двох підозрюваних, серед яких — імовірний стрілець. Очевидці розповіли, що бачили машину, яка нібито їхала, коли її намагалися зупинити поліцейські.

Правоохоронці відкрили вогонь, було чутно близько 10—15 пострілів. За словами очевидців, в авто, крім затриманого чоловіка, була жінка.

Зараз на місці стрілянини працюють правоохоронці й екстрені служби. Мотиви стрільця встановлюють.