У Криму немає світла, зачиняються магазини й АЗС, погано курсує громадський транспорт. Світові медіа про війну 29 червня

«Електроенергії немає вже кілька днів. Через режим надзвичайної ситуації магазини мають зачинятися о 20:00, однак більшість із них взагалі припинила роботу, оскільки без електрики швидко псуються охолоджені та заморожені продукти. Зняти готівку неможливо. Громадський транспорт курсує дуже погано й у значно меншій кількості», — так описує ситуацію в Севастополі мешканець Максим Тихомиров для The Wall Street Journal. Видання присвятило матеріал наслідкам масованих ударів українських дронів по цілях у тимчасово окупованому Криму. Зокрема, найбільше постраждав туристичний сектор. Заправки зачинилися, поїзди та пороми з туристами більше не ходять. Через це в Асоціації російських туроператорів визнали, що за перші тижні літа попит на готелі в Криму скоротився вдвічі й може впасти ще більше. Тим, хто таки приїхав на півострів, доводиться заглядати в тематичні чати та на онлайн-карти. Лише там люди дізнаються, які заправки досі відкриті та де знайти дефіцитне пальне. Туристка з Москви Анна Іванова приїхала в Крим вже після того, як АЗС закрилися. Вона знайшла продавця на чорному ринку, який заправив її машину за 500 рублів за літр, що приблизно в шість разів перевищує середню ціну. «Паніки немає, але туристів точно менше, ніж минулого року в цей час», — сказала вона.

Водночас Reuters розповідає про те, що попри успішні удари українських дронів по тилу російських військових, ті продовжують наступати на певних ділянках фронту. Зокрема, у статті йдеться про наступ на Костянтинівку. За словами співзасновника DeepState Руслана Микули, те, як Росія намагається взяти місто в «кліщі», поступово підвищує для Києва ціну за її оборону. «Доведеться зробити вибір: або підвищити ставки, або відступити, — сказав він. — І зараз ситуація така, що ставки зростають з кожним днем». Українські маршрути постачання вже перебувають під постійним тиском: артилерія, дрони та КАБи завдають ударів по інфраструктурі вздовж дороги на північ від Костянтинівки, повідомили агентству військові в цьому районі.

Це лише частина огляду. Для тих, хто підтримує нас на Patreon, доступне резюме ще трьох матеріалів.